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Elmalı'da renkli çoban festivali
23.09.2019 11:22
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Kaynak: DHA
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Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren kadın hakim mazeret iznine ayrıldı
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Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek tepki çeken hakimin, bir videosu ortaya çıktı
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