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Elmalı'da sera atıklarından enerji elde edilmesi için çalışma başlatıldı

Elmalı ilçesinde sera atıklarından enerji elde edilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, bir Alman firmasının yetkilileri incelemelerde bulundu.

09.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:12Elmalı'da sera atıklarından enerji elde edilmesi için çalışma başlatıldı
ilçesinde sera atıklarından enerji elde edilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, bir Alman firmasının yetkilileri incelemelerde bulundu.
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün daha önce 'ya gerçekleştirdiği ziyarette temasa geçtiği Alman ME-LE firması yetkilileri, ilçede sera atıklarından enerji üretimi gerçekleştirmek için girişimlere başladı.
İlçeye gelen firma yetkilileri yaptıkları incelemelerin ardından hazırlanan protokole imza attı.
Belediye Başkanı Öztürk, sera atıklarından enerji elde etmek, çiftçilerin sera atık problemlerini fırsata çevirerek aynı zamanda ekonomiye katkı sağlamak ve istihdam yaratmak için çalıştıklarını söyledi.
Proje kapsamında sadece sera atıkları değil her türlü biyolojik atıkların enerjiye dönüştürüleceğini ifade eden Öztürk, "Amacımız ilçemize hem ekonomik değer kazandırmak, hemde sera atıkları ve değişik biyolojik atıkların kirliliğinden kurtulmak. Bu konuda daha önce Almanya'da yapılan çalışmaları yerinde görmüştük. Firma yetkilileriyle kurduğum bağlantı sonucu ilçemizde de böyle bir yatırım yapılabileceğini ifade ettik. Onlar da proje hazırladılar. Yenilikçi ve doğa dostu bu güzel projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Almanya, Elmalı, Güncel

Kaynak: AA

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