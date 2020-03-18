Elmalı Otobüs Terminalinde çalışmalar sürüyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Elmalı'da 10 bin metrekarelik alana inşa ettiği yeni otogar binasında çalışmalar sürüyor.
18.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:43
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Elmalı 'da 10 bin metrekarelik alana inşa ettiği yeni otogar binasında çalışmalar sürüyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Eylül 2019'da çalışmaların başladığı Elmalı Otobüs Terminal Projesi'nde betonarme imalatlar kısa sürede tamamlanma aşamasına gelirken, duvar imalatları devam ediyor. Elmalı'ya en güzel hizmetleri kazandıracaklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Yeni otobüs terminali son derece modern görünümü ve birçok özelliğiyle Elmalımıza çok yakışacak. İlçemizin önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan yeni terminal binamızı en kısa sürede tamamlayarak ilçemizin hizmetine sunacağız" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 10 bin metrekarelik alanda inşa edilen otobüs terminali 2700 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yeni terminalde 8 adet otobüs peronu, bilet satış ofisleri, yarı açık ve kapalı bekleme alanları, mescit, sığınak, PTT, restoran, ticari dükkanlar, polis, zabıta ve idari ofisler, personel odaları, teknik odalar ve açık otopark bulunuyor. - ANTALYA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Eylül 2019'da çalışmaların başladığı Elmalı Otobüs Terminal Projesi'nde betonarme imalatlar kısa sürede tamamlanma aşamasına gelirken, duvar imalatları devam ediyor. Elmalı'ya en güzel hizmetleri kazandıracaklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Yeni otobüs terminali son derece modern görünümü ve birçok özelliğiyle Elmalımıza çok yakışacak. İlçemizin önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan yeni terminal binamızı en kısa sürede tamamlayarak ilçemizin hizmetine sunacağız" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 10 bin metrekarelik alanda inşa edilen otobüs terminali 2700 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yeni terminalde 8 adet otobüs peronu, bilet satış ofisleri, yarı açık ve kapalı bekleme alanları, mescit, sığınak, PTT, restoran, ticari dükkanlar, polis, zabıta ve idari ofisler, personel odaları, teknik odalar ve açık otopark bulunuyor. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Elmalı, Güncel
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