Haberler » Güncel » Elmalık'ta park çalışmaları devam ediyor

Elmalık'ta park çalışmaları devam ediyor

Bartın Belediyesi Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak'ta bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

06.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:19 Elmalık'ta park çalışmaları devam ediyor
Bartın Belediyesi Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak'ta bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bartın Belediyesi Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak'ta 9 bin metrekare alana sahip park alanında yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yürüyüş yolları tamamlanan park alanında ekipler çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmalara devam ediyor.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, " Göreve başladığımız 2009 yılından itibaren ilimize birçok sosyal alanlar kazandırdık. Bugüne kadar şehrimize kazandırmış olduğumuz Yalı Sevgi Parkı, Karaçay Piknik Alanı, Gazhane Kültür Parkı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı, Ali Baysal Parkı projelerimizden vatandaşlarımızın istifade etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Şimdi ise bu projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak'ta 9 bin metrekarelik alanda yapacağımız bu güzel park alanının içinde yürüyüş yolları, spor alanları, kondisyon aletleri, engelli vatandaşlarımız için spor alanları, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları olacak. Yürüyüş yolları, spor ve çocuk oyun alanlarının zemin çalışmalarını tamamladık. Ekiplerimiz çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyorlar. Kısa zaman içinde çalışmalarımızı tamamlayarak güzel bir sosyal alanı daha Bartın'a kazandırmak istiyoruz " dedi. - BARTIN

Cemal Akın, Elmalık, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:56   Muğla su altında atatürk portresi yaptılar
23:56   Güney Ulusal Kurtuluş Konseyinden Riyad Anlaşması'na tepki
23:55   Wolfsberger-Medipol Başakşehir maçına doğru - Gerhard Struber
23:54   Nepal'den Hindistan İçişleri Bakanlığının yayımladığı haritaya tepki
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
22:30   Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu
6.11.2019 23:58:34