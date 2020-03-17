Elmas Lig'e koronavirüs engeli
Elmas Lig'in (Diamond League) ilk üç yarışı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alındı.
17.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:42
Elmas Lig'in (Diamond League) ilk üç yarışı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alındı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sezonun ilk üç yarışının planlanan tarihlerde yapılamayacağı kaydedildi.
Elmas Lig'de bu sezon ilk üç yarışın 17 Nisan'da Katar'da, 9 ve 16 Mayıs tarihlerinde de Çin'de düzenlenmesi planlanıyordu.
Açıklamada, Çin'in Şangay kentindeki mücadelenin 13 Ağustos'ta yapılmasının öngörüldüğü, diğer iki yarış için daha sonra tarih belirleneceği aktarıldı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sezonun ilk üç yarışının planlanan tarihlerde yapılamayacağı kaydedildi.
Elmas Lig'de bu sezon ilk üç yarışın 17 Nisan'da Katar'da, 9 ve 16 Mayıs tarihlerinde de Çin'de düzenlenmesi planlanıyordu.
Açıklamada, Çin'in Şangay kentindeki mücadelenin 13 Ağustos'ta yapılmasının öngörüldüğü, diğer iki yarış için daha sonra tarih belirleneceği aktarıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Değerli Taş, Spor
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