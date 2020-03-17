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Elmas Lig'e koronavirüs engeli

Elmas Lig'in (Diamond League) ilk üç yarışı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alındı.

17.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:42
Elmas Lig'e koronavirüs engeli
Elmas Lig'in (Diamond League) ilk üç yarışı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alındı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sezonun ilk üç yarışının planlanan tarihlerde yapılamayacağı kaydedildi.
Elmas Lig'de bu sezon ilk üç yarışın 17 Nisan'da Katar'da, 9 ve 16 Mayıs tarihlerinde de Çin'de düzenlenmesi planlanıyordu.
Açıklamada, Çin'in Şangay kentindeki mücadelenin 13 Ağustos'ta yapılmasının öngörüldüğü, diğer iki yarış için daha sonra tarih belirleneceği aktarıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Değerli Taş, Spor

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