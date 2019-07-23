Elmas zirveye kondu

Fenerbahçe'nin 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, kulüp tarihinde Sow ile birlikte adını en çok gelir elde edilen transfer listesinde zirveye yazdırdı. Fenerbahçe, 20 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferini resmen duyurdu. İtalyan kulübünden 16 milyon Euro bonservis bedeli alacak olan sarı-lacivertlilerde bu transfer aynı zamanda tarihe de geçti. 2015-2016 sezonunda Senegalli forveti Moussa Sow'u 16 milyon Euro karşılığında Al-Ahli'ye veren Fenerbahçe'de bu satış, 'en çok gelir elde edilen transfer' olarak zirvede yer alıyordu. Elmas'ın Napoli'ye 16 milyon Euro bedelle transfer olmasının ardından ise artık zirvede Sow-Elmas ismi yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin, en çok gelir elde ettiği 5 transfer şöyle: Oyuncu- Gittiği takım- Transfer Bedeli Eljif Elmas - Napoli - 16 Milyon Euro Moussa Sow - Al Hali - 16 Milyon Euro Elvir Baliç - Real Madrid - 15.6 Milyon Euro Simon Kjaer - Sevilla - 12.5 Milyon Euro Jay-Jay Okocha - PSG - 12.4 Milyon Euro

(Güven Mert Ercan/İHA)

Kaynak: İHA