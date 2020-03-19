Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı - Spor

Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Aston Villa forması giyen Trezeguet'e transfer teklifinde bulundu. Siyah-beyazlı takıma sıcak bakan Mısırlı oyuncu, Elneny ile konuştuktan sonra Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

19.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:14

Ada basını, Beşiktaş 'ın, Aston Villa'da forma giyen Kasımpaşa 'nın eski oyuncusu Trezeguet'le görüştüğünü iddia etti. Sezon başında ve ara transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündeminde olan Mısırlı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı
Trezeguet

ELNENY DEVREYE GİRDİ

Vatandaşı Elneny ile görüşen ve tecrübeli oyuncudan da 'gel' çağrısını alan Trezeguet'nin, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi kabul ettiği ifade edildi. Bu sezon Aston Villa formasıyla 24 lig maçına çıkan Trezeguet sadece 3 gol atıp, 2 asist yaptığı için fazla göze giremedi. Mısırlı oyuncu daha önce Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere'ye transfer olmuştu. Trezeguet'nin Aston Villa ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Sabah)

Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı

Haberin Videosu :

Mısırlı oyuncu Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı
Etiketler : Aston Villa, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Birleşmiş Milletler’den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Spor
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Spor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Spor
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Spor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Spor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading