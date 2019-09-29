Haberler » Güncel » Haber

Elon Musk, Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak "Starship"i tanıttı

NEW ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını gerçekleştirdi.

29.09.2019 22:48
NEW ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını gerçekleştirdi.
SpaceX'in Texas'taki üssünde yeni roketini tanıtan Musk, uzay aracının "Mk1" versiyonunun bir ya da iki ay içinde test kapsamında fırlatılacağını söyledi.
Roketin yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dikey iniş yaparak dünyaya geri döneceğini ifade eden Musk, 6 aydan daha kısa sürede ise yörüngeye ulaşmayı ve insan taşımayı denemek istediklerini vurguladı.
Elon Musk, Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak

Amerika Birleşik Devletleri, Elon Musk, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:14 Baraj göletine giren genç kadının boğulduğu iddiası
03:13 Genç kız, yüzmek için girdiği gölde boğuldu
02:56 29 Eylül Dünya Kalp Günü
02:26 Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı
02:24 GÜNDEM ÖZETİNE
02:24 Babasının beylik tabancasıyla oynarken öldü
02:20 Tunuslu hakimlere grevi sonlandırma çağrısı