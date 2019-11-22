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Elon Musk'ın "Kırılmaz" dediği zıhlı cam ilk denemede paramparça oldu

Tesla, 'Cybertruck' olarak adlandırılan ilk elektrikli pikap kamyonunu tanıttı. Şirketin CEO'su Elon Musk, "Kırılmaz" dediği zırhlı cam ilk denemede kırıldı. Salonda kahkahalar havada uçuşurk Elon Musk şaşkınlık içinde kaldı.

22.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:26

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlediği bir etkinlikte, Amerika'nın en favori aracının elektrikli versiyonu olması amacıyla tasarlanan 'Cybertruck' adlı elektrikli pikap kamyonunu tanıttı. Arabanın zırhlı camıyla övünen Musk, ilk denemede ise hüsrana uğradı.

SALON KAHKAHA ATTI

Musk, aracın özelliklerini sıralamaya devam ederken sıra, zırhlı camların ne kadar dayanıklı olduğunu kanıtlamaya gelince işler ters gitti. Araca atılan metal toplar, beklenenin aksine iki camı da kırdı.

İlk camın kırılmasıyla salonda gülüşmeler yaşanırken, Musk'ın "Belki de çok sertti" dediği görüldü. Ancak çok da sert atılmayan ikinci top da diğer camı çatlattı. Musk da gülerek durumu idare etmeye çalıştı.

"DURUMU DÜZELTECEĞİZ" DEDİ

Daha önceki testlerde böyle bir sorunla karşılaşmadıklarını savunan Musk, durumu düzelteceklerini belirtti. Oldukça fütüristik bir tasarıma sahip olan aracın başlangıç satış fiyatının 39 bin dolar olduğu açıklandı. Araç; 250, 300 ve 500 mil (yaklaşık 805 kilometre)ve üzeri olmak üzere üç farklı menzil versiyonu sunuyor. Aracın seri üretimine 2021 yılında başlanması bekleniyor.

Elon Musk'ın

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