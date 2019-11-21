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Elon Musk'ın roket prototipi testi geçemedi

SpaceX firmasının Ay ve Mars'a göndermeyi planladığı Mk1 uzay aracının prototipi basınç testini geçemedi.

21.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:06Elon Musk'ın roket prototipi testi geçemedi
SpaceX firmasının Ay ve Mars'a göndermeyi planladığı Mk1 uzay aracının prototipi basınç testini geçemedi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasının Ay ve Mars'a gönderilmesi planlanan Starship roketi Mk1 uzay aracının prototipi için basınç testi gerçekleştirildi. Ancak Mk1 prototipi testi başarıyla geçemedi ve prototip test sırasında patladı. ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan test sahasında meydana gelen patlamanın ardından roketten gaz çıkışı meydana geldi. SpaceX yetkilileri, roketin üst kısmının yerinden ayrılarak test alanına düştüğünü ifade etti.

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Elon Musk, Güncel

Kaynak: İHA

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