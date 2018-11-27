Elon Musk İtiraf Etti: Tesla Ölümden Döndü

Elektrikli otomobil markası Tesla'nın CEO'su Elon Musk şirkete ilişkin önemli bir açıklama yaptı. 2018 içinde Tesla'nın üretim hedeflerini yakalamakta zorlandığını belirtti. Musk, "Tesla üretim hedeflerini karşılayamadığı için ölümden döndü" dedi.

ŞİRKET 2016'DAN BERİ ZARAR EDİYORDU

Haziran ayı itibariyle Tesla'nın sedan tasarımı Model 3'te üretim hedeflerini yakalayabildiği belirtildi. Haziran ayındaki toparlanmadan sonra Tesla Ekim ayında kara geçmeye başladı. Şirket 2016 yılından beri sürekli zarar ediyordu.

ŞİRKET TAŞINMASA, YOK OLACAKTI

Elon Musk üretim hedeflerini daha yakından incelemek için şirketin fabrikalarının bulunduğu California'nın Fremont bölgesine taşındığını belirtti. Musk taşınma kararını, "Taşındım çünkü eğer taşınmasaydım Tesla büyük bir ihtimalle yok olacaktı" ifadelerini kullandı.