Elon Musk: Los Angles'taki Yeraltı Tüneli 18 Aralık'ta Açılacak

– ABD
'li girişimci Elon Musk
, kurucusu olduğu Boring Company'nin oluşturduğu yeraltı tünelinin 18 Aralık
'ta açılacağını duyurdu.
Tünel açılışının belirlenen tarihten sekiz gün sonrasına ertelenmesinin, "bir açılıştan daha fazlasına" işaret ettiğini belirten Musk, resmi Twitter
hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:
"Boring Company ürünü 18 Aralık'ta açılacak ve bir tünel açılışından daha fazlası olacak. Tünel modifiye edilmiş ve tamamen yasal otonom araçlar ve araba asansörleri içerecek."
ABD'nin Kaliforniya
eyaletinde yer alan Los Angeles
kentinin Hawthorne bölgesindeki tünelin 10 Aralık
'ta açılması planlanmış fakat sonrasında Boring Company resmi Twiter hesabından paylaşılan bir gönderi, şirketin küçük detaylar için "birkaç güne daha" ihtiyacı olduğunu duyurmuştu. - İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri,Elon Musk,Aralık
07 Aralık 2018 Cuma 17:08