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Elon Musk Mars'a insan taşıyacak yeni uzay aracı Starship'i tanıttı

Elon Musk, kurucusu olduğu SpaceX'in yeni uzay aracı Starship'i tanıttı. NASA Başkanı Jim Bridenstine, tanıtım öncesinde paylaştığı bir yorumda, "Aynı hevesi geri kalan NASA projeleri için de göstermenizi beklerdik" diyerek sitem etti.

29.09.2019 15:01Elon Musk Mars'a insan taşıyacak yeni uzay aracı Starship'i tanıttı
Elon Musk, kurucusu olduğu SpaceX'in yeni uzay aracı Starship'i tanıttı. Mars'a, Ay'a veya Güneş Sistemi'ndeki herhangi bir noktaya insan ve yük taşıyabilen araç, misyonunu yerine getirdikten sonra Dünya'ya geri dönüp dikey iniş yapabilecek şekilde tasarlandı.

SpaceX'in Teksas'daki tesislerinde Starship'in tanıtımını yapan Musk, uzay aracının bir iki ay içerisinde ilk misyonu için fırlatılacağını duyurdu. Aracın ilk uçuşunda dünyaya dönmeden önce yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıkması hedefleniyor.
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Elon Musk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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