Elon Musk Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı
SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk, dünyanın önde gelen uydu iletişimi etkinliklerinden Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı.
10.03.2020 02:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 02:07
SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk, dünyanın önde gelen uydu iletişimi etkinliklerinden Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Elon Musk Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı
Etiketler : Tesla Motors, Elon Musk, Güncel
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