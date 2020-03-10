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Elon Musk Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı

SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk, dünyanın önde gelen uydu iletişimi etkinliklerinden Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı.

10.03.2020 02:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 02:07
SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk, dünyanın önde gelen uydu iletişimi etkinliklerinden Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı. Elon Musk Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı

Kaynak: AA

Etiketler : Tesla Motors, Elon Musk, Güncel
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