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Elon musk, spacex'in yeni roketini tanıttı

Elon Musk, SpaceX'in yeni roketini tanıttıABD, (DHA)- ABD'li roket, uzay mekiği üreticisi ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve yörüngedeki diğer gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri 'Starship' adlı roketin tanıtımını yaptı.

30.09.2019 10:43
Elon Musk, SpaceX'in yeni roketini tanıttı
ABD, (DHA)- ABD'li roket, uzay mekiği üreticisi ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve yörüngedeki diğer gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri 'Starship' adlı roketin tanıtımını yaptı.
Elon Musk, şirketin Texas'taki üssünde gerçekleşen tanıtımında, Starship'in MK1 sürümünün bir ya da iki ay içinde test kapsamında uzaya fırlatılacağını açıkladı. Starship'in yaklaşık 20 kilometre yükseğe çıkacağını ve daha sonra dikey inişle dünyaya döneceğini anlatan Musk, 6 aydan daha kısa sürede yörüngeye ulaşarak insan taşımayı denemek istediklerini belirtti.
Elon musk, spacex'in yeni roketini tanıttı

Amerika Birleşik Devletleri, Elon Musk, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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