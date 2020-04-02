Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elon Musk'tan SpaceX Çalışanlarına 'Zoom' Yasağı

Online toplantı uygulaması Zoom, coronavirüs (covid-19) salgını sonrasında insanların evlerine kapanmasıyla oldukça popüler hale geldi.

02.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:50
Elon Musk'tan SpaceX Çalışanlarına 'Zoom' Yasağı
Online toplantı uygulaması Zoom, coronavirüs (covid-19) salgını sonrasında insanların evlerine kapanmasıyla oldukça popüler hale geldi. Ancak görünüşe göre SpaceX, uygulamanın kullanımıyla ilgili bazı endişeler taşıyor.

Zoom aslında evlerindeki insanların hayatlarını kolaylaştıran bir uygulama. Zoom sayesinde öğrenciler, öğretmenlerine bağlanarak online sınıf ortamında ders görürken, çalışanlar da ofis ortamını ve toplantılarını Zoom sayesinde evlerine taşıyor.

Ancak hafta başında Zoom hakkında ciddi iddilar ortaya atıldı ve uygulamanın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaştığı belirtildi. Bu durum, coronavirüs günlerinde güvenli bir liman olarak görülen Zoom'a şüpheyle bakılmasına yol açtı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX de çalışanlarına Zoom uygulaması hakkında e-posta göndererek uygulamanın kullanımının yasaklandığını duyurdu. SpaceX, çalışanlarının Zoom uygulamasının yerine e-posta, metin veya telefon kullanmasını istiyor.

SpaceX tarafından şirket çalışanlarına gönderilen e-postada 'önemli gizlilik ve güvenlik endişeleri' ifadesinin kullanılması oldukça dikkat çekici. Bu ifade, Zoom'un bazı güvenlik zafiyetleri barındırabileceğini gösteriyor. Zoom tarafından ise bu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Elon Musk, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Elon Musk'tan SpaceX Çalışanlarına 'Zoom' Yasağı - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

14:53: Midibüs ile kamyon çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Haberler 14:52: Evde uykuya dalan yaşlı şahıs paniğe neden oldu - Haberler 14:50: Instagram'a 'Hassas İçerik Sınırı' Özelliği Gelebilir - Haberler 14:50: Meizu 17 Farklı Bir Tasarımla Gelecek - Haberler 14:50: 50 Binden Fazla Oyuncunun CoD: Warzone Hesabı Erişime Engellendi - Haberler 14:32: Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi - Haberler 14:25: Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor - Haberler 14:15: İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık - Haberler 14:04: Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma - Haberler 13:24: İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi - Haberler 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak