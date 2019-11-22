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Elon musk, tesla'nın ilk elektrikli pick-up aracı 'cybertruck'ı tanıttı

Elon Musk, Tesla'nın ilk elektrikli pick-up aracı 'Cybertruck'ı tanıttıABD, (DHA)- Elektrikli otomobil şirketi Tesla, ilk elektrikli pick-up aracı 'Cybertruck'ı tanıttı.

22.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:19
Elon Musk, Tesla'nın ilk elektrikli pick-up aracı 'Cybertruck'ı tanıttı
ABD, (DHA)- Elektrikli otomobil şirketi Tesla, ilk elektrikli pick-up aracı 'Cybertruck'ı tanıttı. Zırhlı bir yapıya sahip olan Cybertruck'ın başlangıç fiyatının 39 bin dolara olarak belirlendiği belirtildi.
Cybertruck'ın tanıtımı ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Hawthorne şehrinde bulunan Tesla Design Studio'da, şirketin CEO'su Elon Musk tarafından yapıldı. Şirketin ilk elektrikli pick-up aracı olan Cybertruck metal renge ve zırhlı bir yapıya sahip. 2021 sonunda piyasaya sürülmesi beklenen Cybertruck'ın başlangıç fiyatının 39 bin dolar olarak belirlendiği belirtilirken, Musk, sürdürülebilir enerjiye olan ihtiyacı vurguladı.
Öte yandan zırhlı yapıya sahip pick-up'a tanıtım sırasında metal bilye ile yapılan testte aracın camının zarar görmesi Musk'ta şaşkınlığa neden oldu.
Elon musk, tesla'nın ilk elektrikli pick-up aracı 'cybertruck'ı tanıttı

Nicola Tesla, Elon Musk, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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