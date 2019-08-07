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Eltilerin Savaşı Filmi

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07.08.2019 08:54 Eltilerin Savaşı Filmi
Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Sosyal medyaya olan düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın hayatına odaklanılan filmde, eltilerin evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olaylar anlatılıyor.

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.


Yönetmen: Onur Bilgetay
Senaryo: Gupse Özay
Oyuncular: Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ, Uraz Kaygılaroğlu
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Eltilerin Savaşı
Yapımcı Firma: NuLook
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Vizyon Tarihi: 31.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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