Elvan: 'Ne Yaparız da Erdoğan'ı Yerinden Ederiz' Arayışı İçerisindeler

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, dünyanın çok önemli bir süreçten geçtiğini, ekonomik alanda da Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığını belirterek, "Ne yaparız da Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden ederiz arayışı içerisindeler" dedi.?TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile birlikte 'Memur-Sen Mersin Buluşması'na katıldı. AK Parti milletvekilleri, memur sendikaları temsilcileri ve üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Elvan, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın çok önemli bir süreçten geçtiğini belirtti. Elvan, "Artık tüm dünyada birçok hadise, kapalı kapılar ardında gizli hesaplar yapma yerine açıkça yapılmaya başlandı. Bu nedenle artık her şey, tüm çıplaklığıyla rahat bir şekilde görülüyor. A grubunu destekleyip, B grubunu kırdıran bir yaklaşım. Bunu çok açık bir şekilde yapıyorlar artık ve yapmaktan da çekinmiyorlar. Müslüman dünyaya baktığımızda yeraltı zenginlikleri, petrolleri, madenleri var. Zenginler ama o ülkelerde fakirlik, kargaşa diz boyu. Avrupa ülkelerinde binbir çeşit insan yaşıyor, ama bu ülkelerde insanların bir birleriyle kavga etmediklerini, birbirine düşürülmediğini görüyoruz. İşte bu oyunu bozan tek bir ülke var, o da Türkiye. Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya, sınırda bir terör devleti oluşturmaya yönelik çok sayıda girişimler oldu. Ancak Türk milleti tüm bu girişimlere karşı dimdik ayakta durdu" dedi.Siyasi alanda değil, ekonomik alanda da Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığını ifade eden Elvan, "Ne yaparız da Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden ederiz arayışı içerisindeler. Her bir kardeşimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durması gerekir. O güçlere karşı dimdik ayakta duran, mücadele eden, dünyada başka bir örneği yok. Hepimizin Cumhurbaşkanımıza sahip çıkması gerekir" diye konuştu.Ardından söz alan Genel Başkanı Yalçın, 27 yıl önce kurulan Memur-Sen'in, hak özgürlük ve emek mücadelesinde Türkiye'nin en büyük örgütlü gücüne ulaştığını söyledi.- Mersin