Elvan: "Sağlıkta Birçok Gelişmiş Ülkeden Çok Daha İyi Konumdayız"

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Sağlıkta birçok gelişmiş ülkeden hatta Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha iyi konumdayız. Sadece teknik alt yapı itibariyle değil hekim kalitesi, niteliği açısından da son derece iyi bir düzeydeyiz." dedi.Elvan, iş adamlarıyla bir otelde gerçekleştirdiği toplantıda, istikrarın önemine dikkati çekip, 2002 yılından beri Türkiye'de istikrar ortamı oluştuğunu söyledi.Zaman zaman kısa süreli türbülanslar yaşandığını vurgulayan Elvan, "Özellikle dışarıya bağlı olarak yaşadığımız ağustos ayındaki en son kur şoku da bunun bir örneği. Ama bunların üzerine kararlılıkla giderek ülkemizin istikrarını muhafaza etme yönünde çok güçlü bir çaba harcadık." dedi.Lütfi Elvan, yerel yönetimlerin Cumhur İttifakına emanet edilmesi durumunda büyük başarılara imza atacaklarını bildirdi.Mersin'e yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgi veren Elvan, Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.Cumhur Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi açıldıElvan, daha sonra hayırsever iş adamı Cumhur Alp tarafından merkez Yenişehir ilçesine yaptırılan ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'ne verilen Cumhur Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi açılış törenine katıldı.Burada bir konuşma yapan Elvan, kanserin son yıllarda oldukça yaygınlaşan ve erken teşhisin önemi daha da artan bir hastalık olduğunu söyledi.Türkiye'nin sağlıkta çok önemli bir gelişme sağladığını anlatan Elvan, şöyle konuştu:"Sağlıkta birçok gelişmiş ülkeden hatta Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha iyi konumdayız. Sadece teknik alt yapı itibariyle değil, hekim kalitesi niteliği açısından da son derece iyi bir düzeydeyiz. Özellikle son yıllarda ülkemize Avrupa başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkeden çok sayıda hasta geliyor. Çünkü hem üniversite hem de şehir hastanelerimizde, diğer kamu ve özel hastanelerimizdeki seviyeye baktığımızda birçok gelişmiş ülkede olmayan alt yapıya bizim sahip olduğumuzu görüyoruz. Hekimlerimiz dünyadaki tüm gelişmeleri yakinen takip ediyor. Dünyada yapılamayan bazı ameliyat ve operasyonları yapabilen hekimlere sahip olduğumuzu biliyoruz."Elvan, Atatürk'ün "Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz" sözünü hatırlatarak, bugün sadece Türkiye'de yaşayan hastaların değil, yurt dışında yaşayan birçok kişinin de kendini Türk hekimlerine emanet ettiğini aktardı.Şehir hastanelerinin önemine değinen Elvan, "Dünyanın en modern hastanelerini inşa etmeye başladık. Bunlardan bir tanesini Mersin'e kazandırdık. Mersin Şehir Hastanemiz günde yaklaşık 10 bin hastamıza hizmet veriyor. Memnuniyet oranı da yüzde 90'ların üzerinde. Dünyanın hiçbir ülkesinde memnuniyet oranı yüzde 90'ın üzerinde olan bir hastane bulamazsınız. Ama şehir hastanelerimizde gerçekten iyi, kaliteli bir hizmet veriliyor." diye konuştu.Konuşmaların ardından Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ve hayırsever iş adamı Cumhur Alp, merkezin açılışını gerçekleştirdi.