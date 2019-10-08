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Elveda Filmi

Elveda filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Elveda filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

08.10.2019 10:58Elveda Filmi
Wang ailesinin büyük annesi hastadır ve yaşayacak az bir zamanı kalmıştır. Ailesi büyük annelerini son anlarında mutlu etmek için bir düğün organize eder ve büyük annenin sevdiği herkesi bir araya getirir ve yurt dışında yaşayan tüm akrabaları yeniden toplar.


Yönetmen :Lulu Wang
Senaryo:Lulu Wang
Oyuncular:Zhao Shuzhen, Awkwafina, X Mayo, Lu Hong, Lin Hong, Tzi Ma, Diana Lin, Yang Xuejian, Becca Khalil, Yongbo Jiang, Chen Han, Aoi Mizuhara, Li Xiang, Hongli Liu, Shimin Zhang, Jing Zhang, Jinhang Liu, Xi Lin, Shi Lichen, Wang Lin, Xin Yue, Xiaoxiao Sun, Dong Li, Puxia Qin, Ruiqi Wang, Jim Liu, Yuqiu Geng, Yuzhuo Wang, Shouchang Xiao, Yonghua Zhao, Zuohai Jiang, Xinyang Lv, Jing Chen , Weifeng Sun
Filmin Türü:Komedi
Orijinal Adı:The Farewell
Yapımcı Firma:Big Beach Films
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:Çince, İngilizce, Japonca, İtalyanca
Filmin Süresi:100 dk.
Dağıtıcı Firma:Bir Film
Vizyon Tarihi:24.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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