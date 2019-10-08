Elveda Filmi

Wang ailesinin büyük annesi hastadır ve yaşayacak az bir zamanı kalmıştır. Ailesi büyük annelerini son anlarında mutlu etmek için bir düğün organize eder ve büyük annenin sevdiği herkesi bir araya getirir ve yurt dışında yaşayan tüm akrabaları yeniden toplar. Yönetmen :
Lulu WangSenaryo:
Lulu WangOyuncular:
Zhao Shuzhen, Awkwafina, X Mayo, Lu Hong, Lin Hong, Tzi Ma, Diana Lin, Yang Xuejian, Becca Khalil, Yongbo Jiang, Chen Han, Aoi Mizuhara, Li Xiang, Hongli Liu, Shimin Zhang, Jing Zhang, Jinhang Liu, Xi Lin, Shi Lichen, Wang Lin, Xin Yue, Xiaoxiao Sun, Dong Li, Puxia Qin, Ruiqi Wang, Jim Liu, Yuqiu Geng, Yuzhuo Wang, Shouchang Xiao, Yonghua Zhao, Zuohai Jiang, Xinyang Lv, Jing Chen , Weifeng SunFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
The FarewellYapımcı Firma:
Big Beach FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
Çince, İngilizce, Japonca, İtalyancaFilmin Süresi:
100 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
24.01.2020 Elveda Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.