Elvis Presley Filmi

Rock'n'Roll müziğinin zirve ismi Elvis Presley'in hayatını ele alan film
in yönetmenliğini Baz Luhrman üstlenirken, senaryosunu ise Buz Luhrman, Sam Bromell ve Craig Pearce kaleme alıyor.Yönetmen:
Baz LuhrmannSenaryo:
Baz Luhrmann, Sam Bromell, Kelly Marcel, Craig PearceOyuncular:
Tom Hanks, Rufus Sewell, Austin Butler, Maggie Gyllenhaal, Olivia DeJonge, Arthur Costa, YolaFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
Elvis PresleyYapımcı Firma:
Warner Bros.Yapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros.Vizyon Tarihi:
01.10.2021 Elvis Presley Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.