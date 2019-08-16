Elvis Presley'in 42. ölüm yıl dönümü! Elvis Presley kimdir?

Şarkılarıyla olduğu kadar filmleriyle de sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan Elvis Presley, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Müzik tarzıyla ilklere imza atan Presley, 1977 yılında hayatını kaybetti. Elvis Presley, nereli? Elvis Presley hayatı, ölümü haberimizde…

ELVİS AARON PRESLEY KİMDİR?

Elvis Aaron Presley, 8 Ocak 1935 tarihinde Tupelo, Mississippi'de dünyaya geldi. Amerikalı şarkıcı ve aktör, dünya çapında Rock'n Roll'un kralı ya da kısaca kral olarak tanınırdı. 1950'li yıllarda ise Elvis The Pelvis lakabı ile de anılmaya başladı. Bu lakabın nedeni de ilginç dansı olduğu kadar argo bir ifade ile o zamanların tutucu toplumunda yakışıklı ve seksi olduğunu ifade etmek amaçlıydı. Zenci ve beyaz tonlarını rahatlıkla kullanabilen sanatçı, çok çeşitli türlerde eserler verdi.

KATILDIĞI MÜZİK YARIŞMASINDA İKİNCİ OLDU

Elvis'in babası, Vernon tarlalarda düşük ücretle çalışır ve bazen de kamyon şoförlüğü yapardı. Annesi, Gladys Love Smith ise bir dikiş makinesi operatörüydü. Tupelo, Mississippi'de tanışıp 17 Haziran 1933 tarihinde evlendiler. İkizi doğumdan önce öldü. Vernon 1938 yılında sadece 8 dolarlık bir borç nedeniyle hapse girdi. Onun yokluğunda Elvis'in annesi borçlar yüzünden evlerini kaybetti. 10 yaşında iken Mississippi-Alabama Fuar ve süt ürünleri şovunda bir şarkı yarışmasına katılarak ilk performansını sergiledi. Elvis kovboy kıyafetiyle seslendirdiği şarkıyla ikincilik ödülü kazandı. Bu arada zaman zaman Pentecostal kilise korosunda şarkılar söyledi. 1948 Kasım ayında Presley ailesi Memphis, Tennessee'ye taşındı. Elvis bu dönemde dört gençle birlikte bir grupta çalıyordu.

FORGOT TO REMEMBER TO FORGET LİSTELERDE 1 NUMARADA YER ALDI

1953 yılında liseden mezun olduğunda, 18 yaşındayken müzik firmalarına başvurmaya başladı. 'My Happiness' ve 'That's When Your Heartaches Begin' parçalarını annesine doğum günü armağanı olarak yazdı. Plak yapımcısı ve müzik şirketi sahibi Sam Phillips, Elvis'in ses tonundan ve müzik tarzından etkilendi ve 1954 yılında Gitarda Scotty Moore, bas gitarda Bill Black ile birlikte üçlü ilk stüdyo kayıtlarını yaptı. "That's All Right" ve "Blue Moon of Kentucky" country, blues tarzında hareketli rock'n roll parçalarıydı. Bu sıralarda çıkardıkları 5 single gençlerin ilgisini çekerek müzik listelerinde ilk ona girmeye başladı. "I Forgot to Remember to Forget" ti ve Country listelerine 1 numaradan girdi.

LOVE ME TENDER FİLMİ SAYESİNDE BEYAZPERDEYLE TANIŞTI

Presley'in "Heartbreak Hotel" parçası da müzik listelerini altüst eden parçalarındandı. Ayrıca, "Don't Be Cruel," "Hound Dog," "Love Me Tender," "All Shook Up" ve "Jailhouse Rock." parçalarını yaptı. "I Want You", "I Need You", "I Love You" parçasıyla Elvis hızla yükseliyordu. 1956 Kasım'da "Love Me Tender" filmiyle kamera karşısına geçti, böylece ileride 31 filmde yer alacağı Hollywood stüdyolarıyla tanıştı.1959 yılında askerliğini Almanya'da yaparken NATO ülkelerine ziyaret kapsamında Türkiye'de konser vermesi planlandı, ancak bu konser daha sonradan iptal edildi.

HAYATININ SON DÖNEMİNDE OBEZİTEYE YAKALANDI

Elvis son yıllarda obeziteye yakalandı. 1973 yılında eşinden boşandı, 1977 yılında Indianapolis'teki son konserinden sonra 16 Ağustos 1977 tarihinde hayata veda etti.