Emanet aldıkları mangal evlerini yaktı

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Bereketli Mahallesinde çıkan yangında Sabancı ailesinin yakın bir zamanda taşınma hazırlıkları yaptıkları ev içinde eşyalarla birlikte tamamen yandı.

Emanet aldıkları mangal evlerini yaktı
22.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:22
Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Bereketli Mahallesinde çıkan yangında Sabancı ailesinin yakın bir zamanda taşınma hazırlıkları yaptıkları ev içinde eşyalarla birlikte tamamen yandı.

Muhammet Sabancı'nın kısa bir süre önce tamamladığı ve elektrik su tesisatının döşenmemesi sebebiyle henüz taşınmadığı evinde çıkan yangın sonucu ahşap çatıya sahip yığma kagir ev tamamen yandı. Ailenin evin işlemlerinin tam anlamıyla bitmemesi sebebiyle Karacasu ilçe merkezinde kirada yaşadıkları öğrenildi. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını akrabalarından duyarak olay yerine gelen Sabancı ailesi büyük üzüntü yaşadı. Yangının gündüz yakılan mangal ateşinden çıkmış olabileceği üzerinde durulurken tüm ihtimallerin değerlendirildiği kaydedildi.

Olayı anlatan Muhammet Sabancı (34), "Biz aile yakınlarımızla birlikte aynı zamanda akrabamız olan üst komşumuzun mangal setini emanet alarak mangal yaptık. Mangalın sahibi malı sanki kaçıyormuş gibi közü evin önüne dökmüş, otlardan köz tutuşup ev yanıyor. Benim zararımı karşılasınlar. Be adam madem döktün bari ısla. Evde elektrik su yok, duran yok. A'dan Z'ye bütün eşyalarım vardı. Ben 40 yılımı boşa harcadım. 40 yılda bir ev yaptım o da gitti. Ben davacıyım" dedi.

Eşi Ayşe Sabancı da "11 yaşında, 5 yaşında ve 5 aylık 3 çocuğumuz var. Perişan olduk. Eşyalarını aldık. Sıfır eşya aldık. Eşyaları döşedik, perdeleri taktık. Sırtımda çocuğumla temizledim. Taşınacaktık, birkaç güne" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Bereketli, Karacasu, Aydın, Güncel, Haber

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