21.05.2019 17:39
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Arkadaşından Ödünç Aldığı 4 Milyon TL Değerindeki Ferrari'yle Kaza Yaptı! Olay Anbean Kameralara Yansıdı

Çin'in Suzhou şehrinde bahtsız sürücü, arkadaşından ödünç aldığı 4 milyon TL değerindeki Ferrari marka otomobille kaza yaptı. Ferrari sürücüsü 260 bin TL'den fazla hasara neden oldu.

Çin'in Suzhou şehrinde yaşayan Jin isimli kişi, arkadaşından ödünç aldığı Ferrari F12berlinetta otomobille trafikte seyrederken talihsiz bir olay yaşadı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, seyir halindeki bir araca çarparak yolun dışına attı.

260 BİN TL'LİK HASARA NEDEN OLDU

Yolun dışına savrulan araç park halindeki araçlara çarparak yan yattı. Çevredekiler kazazedeye yardım ederek aracın içinden çıkardı. Kazaya sebep olan Ferrari ise kaza ile birlikte kendisini çarpışma moduna alarak motoru durdurdu. Ferrari akan trafiğin ortasında kaldı. Kazada kimse zarar görmezken, Ferrari sürücüsü 260 bin TL'den fazla hasara neden oldu. Ferrari sürücüsü tüm sorumluluğu kabul ederek masrafları karşılayacağını söyledi.

Arkadaşından Ödünç Aldığı 4 Milyon TL Değerindeki Ferrari'yle Kaza Yaptı! Olay Anbean Kameralara Yansıdı Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (6)
SÜMBÜLLÜ: Silah-At-Avrat. . Kişiye özeldir. At kalmadı yerine araba var. Arabasını veren erkek erkek midir?
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GERCEKCİ: Emanete ihanet.
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AAA: Kesinikle bilerek arabaya carpti. . .
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ŞEYY: emanet eşek in kuyruğu kısa olurmuş
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