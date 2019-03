Emanet Tüfekle Gelen Dünya Şampiyonluğu

Kaynak: AA

HAYATİ AKÇAY - Birleşik Arap Emirlikleri 'nde düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda takım arkadaşının tüfeğiyle atış yapan milli sporcu Çağla Atakal, hem altın madalya kazanmanın hem de 2020 Paralimpik Oyunları'na kota almanın sevincini yaşıyor.Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentinde 16-23 Şubat'ta gerçekleştirilen organizasyonda 10 metre havalı tüfekte dünya şampiyonu olan Çağla Atakal, yarış öncesi yaptığı son antrenmanda tüfeğinin arızalı olduğunu fark etti.Ümitsizliğe kapılan Çağla, durumu arkadaşları ve antrenörleriyle paylaştı. Bunun üzerine milli takım arkadaşı Savaş Üstün, kendi tüfeğini Çağla'ya vererek yarışlara katılmasını sağladı.Çağla, 247.6 puanla Çinli rakibini geride bırakarak altın madalyaya uzandı.Ordulu Çağla Atakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesi çok çalıştığını, bunun sonucu olarak altın madalya kazandığını söyledi.Dünya şampiyonu olarak yurda döndüğü için çok mutlu olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Aynı zamanda bu şampiyonluğumla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na da ikinci kez katılmaya hak kazandım." dedi.Çağla, son antrenman sırasında tüfeğinin arızalanması sonucu çok kötü atış yaptığını fark ettiğini belirterek, şöyle devam etti:"Bunu fark edince çok üzülmüştüm. Çünkü aylardır bu yarışmaya hazırlanıyordum. Durumu takım arkadaşlarıma anlattım. Ben bütün umudumu kaybettiğim sırada milli takımdan arkadaşım Savaş Üstün kendi tüfeğini bana vererek atış yapabileceğimi söyledi. Ondan aldığım emanet tüfekle şampiyonluk gelmiş oldu. Buradan Savaş ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Kendisi dostuluğun ve arkadaşlığın önemini bir kez daha göstermiş oldu."Başarılı atıcı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacağı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "İkinci kez Paralimpik Oyunları'na katılacak olmak çok gurur verici. Tokyo'ya ilkine göre daha tecrübeli gideceğim. İlkinde çok heyecanım vardı. Onun heyecanını da üzerimden atmış oldum. Şimdi daha kararlı şekilde Tokyo'ya gideceğim. İnşallah çok istediğim madalyayı da kazanacağıma inanıyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum." diye konuştu."Tek eksik olimpiyat madalyası"Çalışmalara şimdiden başladığına dikkati çeken Çağla Atakal, şunları söyledi:"Yarışma öncesi çok çalışmıştım. Bazı günler çocuğumu bile günde birkaç saat görebildim. Ailem de sağ olsun, bu süreçte bana destek oldular. Şimdi önümde bir sporcu için en önemli turnuva var. Temennim Paralimpik Oyunları'nın istediğim gibi geçmesi. Avrupa ve dünya şampiyonluklarım var. Tek eksik olimpiyat madalyası. Tokyo'dan ne olursa olsun madalya ile dönmek istiyorum. Umarım her şey umduğum gibi gider."Rakiplerini de değerlendiren milli atıcı, "Dünyanın farklı ülkelerinde bu sporu yapan çok sayıda sporcu var. Hepsi de çok başarılı ama biz de kendimizi sürekli geliştiriyoruz." yorumunda bulundu.Çağla, sponsor desteği istediğini de belirterek, "Türk bayrağımızı her ne şartta olursa olsun dalgalandırmaya çalışıyoruz ama bu süreçte her sporcu gibi bizim de sponsor desteğine ihtiyacımız oluyor. Bu konuda destek verilirse seviniriz." ifadelerini kullandı.