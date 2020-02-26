Emaneti doğru yönetti

TMSF Kayyumluğu'nda Ocak 2017 tarihinden bu yana yönetilen Aydınlı Grup, istikrarlı büyümesini 2019'da da kesintisiz sürdürdü. 12 şirketiyle tekstil ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Aydınlı, grup cirosunu 3 milyar TL'ye ulaştırdı. Aydınlı, 2018'de 2 milyar TL seviyesinde olan hazır giyim cirosunu 2.5 milyar TL'ye çıkardı. 2020 hedefi ise 3.3 milyar TL olarak belirlendi. Son 3 yılda 186 yeni mağaza açarak toplamda 659 mağazaya ulaşan Aydınlı Grup yıl sonuna kadar mağaza sayısını da 714'e çıkaracak.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Bu şirket bize emanet. Basiretli tüccar gibi yönetiyoruz. Ekonominin içinde tutuyoruz ve istihdam sağlıyoruz. Aydınlı Grup, göstermiş olduğu yüksek performansla, 2019 yılında da büyük bir başarıya imza attı. Paylaşılan rakamlar, Aydınlı Grup'un sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme gösterdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hazır giyimde 2019 yılında bir önceki yıla göre ciroda yüzde 27'lik büyüme başarısı gösterdi. Bunlar çalışma arkadaşlarımın başarısı. Büyümeye ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

TMSF Kayyumluğu'nda Ocak 2017 tarihinden bu yana yönetilen Aydınlı Grup, göstermiş olduğu yüksek performansla, 2019 yılında da büyük bir başarıya imza attı. Paylaşılan rakamlar, Aydınlı Grup'un sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme gösterdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hazır giyimde 2019 yılında bir önceki yıla göre ciroda yüzde 27'lik büyüme başarısı gösterdi. Grubun güçlü performansı; ek istihdam, e- ticarette hızlı büyüme ve mağazalaşma süreçlerine de yansıdı.

2019 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye'nin en büyük hazır giyim perakendecilerinden Aydınlı Grup, gelenekselleşen Vizyon Toplantıları'nın beşincisini 26 Şubat'ta Hilton Istanbul Bosphorus'da gerçekleştirdi. Aydınlı Grup'un tüm tedarikçi, müşteri ve çözüm ortaklarının katıldığı etkinlikte, grup bünyesindeki markaların 2019 yılı performansı ile 2020 yatırım ve büyüme stratejileri paylaşıldı.

"5G- Güçlü, Girişimci, Güvenilir, Global ve Güncel" mottosuyla düzenlenen, 2019 Değerlendirme ve 2020 Vizyonu'nun paylaşıldığı zirveye, TMSF Başkanı Muhiddin GÜLAL, TMSF Fon Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri, Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref SAFA, Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin üst düzey yöneticileri ve iş ortaklarının da aralarında bulunduğu toplam 600 kişi katıldı.

EMANETİ DOĞRU YÖNETİYORUZ, BU DA RAKAMLARA YANSIYOR

Şirketin 2019 yılı performansını değerlendiren Aydınlı Grup Yönetim kurulu Başkanı Şeref Safa, "Ekonomik anlamda küresel çapta zor bir yılı geride bıraktık. Gerek devletimizin aldığı önlemler ve bu konudaki kararlı tutumu, gerekse de bizim şirket bünyesinde gerçekleştirdiğimiz organizasyonel iyileştirmelerle başarılı ticari sonuçlara ulaşmayı başardık. 2019 sonunda tüm satış kanallarımızda toplam 2 milyar 536 milyon TL ciro gerçekleştirdik. Bir önceki yıl ciromuzun 2 milyar TL seviyesinde olduğunu göz önünde bulundurursak, bu yüzde 27'lik bir artış anlamına geliyor. Grubu devraldığımız 2017 başından bu yana gerçekleşen ciro artışı ise yüzde 125'i buluyor" dedi. Safa, grubun 2020 ciro hedefinin ise yüzde 30 büyüme gerçekleştirmek ve 3 milyar 300 milyon TL'yi yakalamak olduğunu söyledi.

659 mağaza 714'e çıkacak

355'i yurtiçi 304 tanesi yurtdışı olmak üzere 2019 yıl sonu itibariyle toplamda 659 mağazaya ulaştıkları bilgisini veren Şeref Safa, 2020 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayılarını 714'e çıkaracaklarını kaydetti. Sürdürülebilir büyümeye önem verdiklerini kaydeden Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Safa şöyle devam etti: "Ülkemize hizmet ediyor olmanın verdiği sorumlulukla değerli bir emaneti en doğru şekilde yönetmeye gayret ediyoruz. Gurur duyarak söylüyorum ki lisansörü ve sahibi olduğumuz global markalarımızın dünya çapındaki en başarılı temsilcisiyiz. Bugün geldiğimiz noktada Pierre Cardin, Cacharel, U.S. Polo Assn. markalarımız ve Aydınlı, Aymerkez, katlı satış mağazalarımız ile 2019 yılı hedeflerimize ulaşmış bulunuyoruz. 2020 yılı sonunda da 3.3 milyar TL hedefi gerçekleştireceğimize inanıyoruz."

On-line'deki büyüme

önceliğimiz olacak

Ciro artışında ciddi payı bulunan ve ivmesi giderek artan online satış platformlarına işaret eden Şeref Safa, bu alanda 2018'e göre büyümenin yüzde 70'i bulduğunu kaydetti. 2016 yılına kıyaslandığında on-line'deki artışın yüzde 320 olduğunu da vurgulayan Safa, "Gelecek stratejimizde yer verdiğimiz dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamış olmakla birlikte çok daha geniş hacime ulaşacağını öngördüğümüz online satış operasyonumuz da şirketimiz için öncelikli belirlediğimiz gelişim hedeflerimizden biridir. 2020'de bu alanda yüzde 80 büyüme öngördük" diye konuştu.

İhracatımız arttı

İstikrarlı büyümenin her alanda kendini gösterdiğini kaydeden Safa, ihracat rakamlarının yüzde 25'lik artışla 450 milyon TL'yi geçtiğini, yıl sonunda da bu rakamı 550 milyon TL seviyesine çıkartmayı hedeflediklerini söyledi. Safa "Artan mağaza sayımız ile yeni istihdam olanakları da yarattık. Bugün 4 bin 843 kişilik istihdam sağlayan, yurt dışı iştiraklerimiz ve tedarikçi ağımızla birlikte doğrudan ya da dolaylı olarak 150 bin kişiye ekonomik fayda sunan büyük bir yapıyız" bilgilerini paylaştı.

Başarılı performans

vergi rekortmeni yaptı

Safa, Grubun 2019 yılındaki güçlü performansı sayesinde ülkeye de hizmet ettiğini, vergi rekortmeni olduklarını söyledi. Safa "Bu yıl bizi sevindiren bir başka gelişme daha yaşadık. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl açıklanan Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması 2018 verilerine göre Aydınlı Grup olarak, 84. sıraya yerleşerek ilk 100 vergi rekortmenleri arasına girdik. 2017 yılında 45 milyon TL vergi ödemesi gerçekleştirirken, 2018 yılında bu oranı yüzde 89 arttırmayı başararak 85 milyon 233 bin TL'lik vergi ödemesi ile Türkiye'nin katma değeri en yüksek kurumları arasında yerimizi almayı başardık. 2019 yılında ise 100 milyon lira kurumlar vergisi ödenmiştir. Amacımız vergi rekortmenleri listesinde daha üst sıralara çıkabilmek" diye konuştu.

Kayyum öncesi kredi borcu

89 milyon Euro azaltıldı

Safa 4 yıl içinde şirket borcunun azaldığını da söyledi: "2016 Aralık ayında yani Kayyum ataması öncesinde 186 milyon Euro olan şirket kredi borcu, yeni yönetimin çalışmalarıyla beraber 89 milyon Euro azaltılarak, 97 milyon Euro'ya çekildi."