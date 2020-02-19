EMD İzmir Şubesi, kurum ve şirketleri görünür kılacak

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerine Murat Ervin ile Nihal Özken, Genel Sekreterliğe Kadir Kemaloğlu, Sayman Üyeliğe ise Yusuf Şahbaz getirildi. Yönetim Kurulu Üyeleri Duygu Göksu ve MevlütDağdeviren ise Ekonom Dergisi Yayın Kurulu Üyeliğine seçildi.

Yeni dönemde, EMD İzmir Şubesi'nin Denetim Kurulu'nu ise; Emin Varol, Halime Büyükyüksel ve Şakir Sarıçay oluşturdu.

Demircan: "Görünür olmak isteyen kurumlar ve şirketler kurumsal iletişim departmanları kurmak zorunda"

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, yaptıkları faaliyetleri kamuoyunda duyurma çabası içinde olan kurum ve şirketlere önümüzdeki 3 yıllık süreçte yol gösterici olacak.

Kamuoyunda görünür olmak isteyen kurumların ve şirketlerin bünyelerinde kurumsal iletişim departmanları kurmalarının zorunluluk haline geldiği bir süreç yaşandığına dikkati çeken EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, "Son derece donanımlı olan ancak bugün basın sektöründeki kan kaybı nedeniyle bilgi birikimini toplumun faydasına kullanamayan üyelerimiz var. Uzun yıllar gazetecilik yapmış bu üyelerimiz; basın danışmanlığı, protokol, metin yazarlığı, fotoğraf çekimi, sosyal medya, algı yönetimi başta olmak üzere pek çok noktada kurumlara ve şirketlere değer katacak arkadaşlarımız. Kurumların ve şirketlerin artan iş hacmiyle uyumlu olarak kurumsal iletişim departmanlarını güçlendirmelerini ya da olmayanların kurumsal iletişim departmanları kurarak üyelerimizi istihdam etmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Bu konuda istekli kurumlara Ekonomi Muhabirleri Derneği olarak yol gösterici olmaya hazırız. Kurum ve şirketlerin İnsan Kaynakları departmanlarının yöneticileriyle bir toplantı yaparak bu konuda kurumlarına katacağımız değeri anlatacağız" şeklinde konuştu.

EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, önümüzdeki 3 yıllık görev süresinde şu anda çalışmayan EMD üyelerinin istihdamına yönelik projelere ağırlık verme kararı aldı.