Emdef Hızla Büyüyor

Dokuz dernek ile faaliyetlerine devam eden Eskişehir
Muhacir Dernekleri Federasyonuna (EMDEF) katılım başvuruları devam ediyor.
Saricailyas Kültür ve Dayanışma Derneği ve Dağınık Köylüleri Sosyal ve Dayanışma Derneği, dernek başkanlarının da katıldığı tören ile Balkan Evi'nde EMDEF'e katılım dilekçelerini Federasyon Başkanı Recep Demir
'e teslim ettiler. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği buluşmada federasyon olarak büyümeye kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Demir, "Eskişehir'de hızla büyüyen ve faaliyetlerini genişleten bir topluluğuz. Bu tür katılımlar ile daha da güçlenen bir federasyon konumuna yükseldik. Bu kararlıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
Recep Demir,Eskişehir
06 Aralık 2018 Perşembe 15:01