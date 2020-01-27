Emeğin hatırına israfın önüne geç

Açılış ve yoklama ile başlayan toplantı, oda faaliyetleri, kasım ve aralık ayı hesap ve harcamaların görüşülmesi, birlikten odamıza ulaşan 2020 aidat tablolarının görüşülmesi ve oylanması, yapılması düşünülen projeler, Çanakkale tarımının öne çıkan sorunları, görüş ve önerilerle toplantı sona erdi.

Toplantıda 2019 yılında uygulamaya başlanan ve çok önem verilen, birlikte makina ekipman kullanımını teşvik etmek için köylere hibe edilen makinaların kullanım miktarları ve sağladığı faydalar değerlendirildi. 2020 yılında uygulanması planlanan ve çok kıymetli olduğu düşünülen "Tarladan Sofraya" projesi için, Çanakkale Ziraat Odası Meclisi, Çanakkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaya'ya projeyi yönetmesi ve geliştirmesi için tam yetki verdi.

Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Çanakkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaya;

"72. Meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Üzerinde durduğumuz ve çok değer verdiğimiz bir fikir üzerine ortaya çıkan bir çalışmamız var. Bu çalışma; gıda israfının önüne geçmek, bilinçli tüketimi tarladan sofraya, sofradan hayata yaymayı amaçlayan bir adım, bir farkındalık projesi "Tarladan Sofraya". Bu proje meclisten eksiksiz geçtiği ve destek verdiği için mutluyum. Soframızda kalan ve çoğu zaman çöpe attığımız ekmek diliminin, yalnızca bir parça ekmek dilimi olmadığını bilmemiz gerekiyor.Aslında o çöpe atılan bir parça ekmeğin hikayesinde birçok kişi yer alıyor. Buğdayı toprakla buluşturup her türlü bakımını yapan üreticinin emeğinin olduğunu, o buğdayı başağından ayırıp buğday haline getiren biçerdövercinin emeğinin olduğunu, o buğdayı toplayan tüccarın emeğinin olduğunu, o buğdayı tüccardan alıp un fabrikasına taşıyan oradan da un olarak fırına getiren kamyoncunun emeğinin olduğunu, o buğdayı un haline getiren fabrikacının emeğinin olduğunu, o unu ekmek haline getiren fırıncının emeğinin olduğunu, yine o ekmeği fırıncıdan alıp bakkalına, marketine koyan esnafımızın emeğinin olduğunu bilmemiz ve unutmamamız gerektiğini anlatmak istiyoruz. Bu noktada bütün ürünlerimizdeki emeklerin hikayelerini tüketiciye anlatabilmek için tamamen iyi niyetli bir şekilde farkındalık yaratabilmek için geliştirilen bir proje. Ürünlerimizin hikayelerini tüketiciyle paylaşmak hem de israfın önüne geçilebilmesi için gerçekleştirilen bu projenin de üreticilerimize ve tüketicilerimize faydalı olmasını istiyoruz. Bu proje sayesinde tüketicilerimize bir ürünün kolay yetişmediğini ve dolayısıyla israftan kaçınmaları gerektiğini anlatılacak. Üreticilerimizin de yaptığı işin çok kıymetli olduğunu ve sorumluluk isteyen bir iş yaptıklarını farkına vardırmak istiyoruz. Doğru insanlar ile yol yürüyenlerin ulaşacakları noktanın aydınlık olacağını, bize ve bizimle birlikte yaşadığımız çevremize çok kıymetli tecrübeler sağlayacağını düşünüyorum. Bizde doğru insanlar ile doğru işler yapmak için çalışıyoruz ve işimiz farkındalık yaratarak ve yaşadığımız bölgeye fayda sağlamak istiyoruz. Birlikte hareket etmek başarının çok büyük kısmıdır. Üreticinin de ticaret erbaplarının da devletin ilgili kurumları ile birlikte hareket ederek yol yürümesi çok önemli ve çok kıymetlidir. Bizimde bu ve bunun gibi projelerde, ilgili kurumlarla yürümek istediğimizin bilinmesini istiyoruz. "Dedi.