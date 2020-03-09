"Emeğin ve başarının simgesisiniz"
Belediye Başkanı Alim Işık, belediyesi personeli ile kahvaltıda bir araya geldi.
09.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:56
Belediye Başkanı Alim Işık, belediyesi personeli ile kahvaltıda bir araya geldi.
Belediye Sosyal Tesisleri'nde Kütahya Belediyesi personeli ile kahvaltıda bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, " Toplumun temel taşı olan kadınlarımız, yarınlarımızın ışığı, emeğin ve başarının simgesidir. Hayatın her alanında önemli roller üstlenerek, özveri ile verdikleri mücadele sonucunda sesini duyuran her kadını takdir ediyor ve destekliyoruz. Aile ve toplum yapımızın temelini oluşturan başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.
Kütahya Belediyesi'nin projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Işık, "Kütahya Katılımcı Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizi kurduk. Çalışmalarımız tamamlandığında Kütahya'mızdaki tüm kadın hemşehrilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında çalışan annelerimizin çocuklarını güvenle emanet edebileceği ve kadın istihdamına katkı sağlayacak olan Kütahya Belediyesi Çocuk Bakım evimizin ön kayıtları başladı. 3 ile 6 yaş arası çocukların bakımının yapılabileceği bakım evimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA
Belediye Sosyal Tesisleri'nde Kütahya Belediyesi personeli ile kahvaltıda bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, " Toplumun temel taşı olan kadınlarımız, yarınlarımızın ışığı, emeğin ve başarının simgesidir. Hayatın her alanında önemli roller üstlenerek, özveri ile verdikleri mücadele sonucunda sesini duyuran her kadını takdir ediyor ve destekliyoruz. Aile ve toplum yapımızın temelini oluşturan başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.
Kütahya Belediyesi'nin projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Işık, "Kütahya Katılımcı Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizi kurduk. Çalışmalarımız tamamlandığında Kütahya'mızdaki tüm kadın hemşehrilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında çalışan annelerimizin çocuklarını güvenle emanet edebileceği ve kadın istihdamına katkı sağlayacak olan Kütahya Belediyesi Çocuk Bakım evimizin ön kayıtları başladı. 3 ile 6 yaş arası çocukların bakımının yapılabileceği bakım evimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :"Emeğin ve başarının simgesisiniz"
Etiketler : Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, Güncel
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