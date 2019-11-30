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Emek Gençlik Merkezi Atatürk ile Bir Gün Galerisi'ni ziyaret etti

Odunpazarı Belediyesi Emek Gençlik Merkezi, Yeşil Efendi Konağında bulunan Atatürk ile Bir Gün Galerisi'ni ziyaret etti.

30.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:14Emek Gençlik Merkezi Atatürk ile Bir Gün Galerisi'ni ziyaret etti
Belediyesi Emek Gençlik Merkezi, Yeşil Efendi Konağında bulunan Atatürk ile Bir Gün Galerisi'ni ziyaret etti.

Odunpazarı Belediyesi Emek Gençlik Merkezi Yeşil Efendi Konağı'nda yer alan Atatürk ile Bir Gün Galerisine gezi düzenledi. Galeriyi gezen öğrencilere, Odunpazarı Belediyesi tarafından Nutuk hediye edildi. Atatürk ile Bir Gün Galerisi'ni gezen yaklaşık 80 öğrenci, Atatürk'ün kaldığı odaya yoğun ilgi gösterdi. Kurtuluş Savaşı döneminde tanıklık etmiş askeri objeleri merakla inceleyen öğrenciler, Cumhuriyet'e adım adım ilerlerken tarihe tanıklık eden bu objelerin aynı zamanda hikayelerini de öğrendi. Galeride yer alan tarihi objeler arasında adeta zaman yolculuğuna çıkan öğrenciler, Atatürk ile Bir Gün Galerisi'nden çok etkilendi. Odunpazarı Belediyesi, etkinliğe katılan öğrencilere çocuklar için özel hazırlanan Nutuk hediye etti.

Öğrenciler de kendilerine bu imkanı sağlayan ve Nutuk hediye eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel

Kaynak: İHA

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