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Emek mahallesinde 'Akşamlar Birlikte Güzel' etkinliği

Odunpazarı Belediyesi, mahallelerde etkinlikleri artırmak ve mahallelere canlılık kazandırmak için Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği düzenliyor.

22.07.2019 13:46 Emek mahallesinde
Odunpazarı Belediyesi, mahallelerde etkinlikleri artırmak ve mahallelere canlılık kazandırmak için Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği düzenliyor.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği, Emek Mahallesi sakinlerine müzik dolu bir akşam yaşattı. Odunpazarı Belediyesi'nin gezici konser aracı SahneFon da alandaki yerini aldı. YKSM Müzik Topluluğu, SahneFon'da muhteşem bir konser verdi. Konserde birbirinden güzel ezgileri seslendiren YKSM Müzik Topluğu, dinleyicilerini adeta mest etti.

"Sorunları da birlikte çözmeliyiz"

Etkinlik sonrasında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yaz akşamlarının mahallelerde neşe içinde ve bir arada geçmesi için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. "Birlikte dertleşmeliyiz, sevinmeliyiz, sorunları da birlikte çözmeliyiz" diyen Başkan Kurt, Emek Mahallesi'nin 50 bin nüfuslu bir mahalle olduğunu belirtti. Emek Mahallesi'nin Eskişehir'in ilçelerinin toplamından büyük bir mahalle olduğunu dile getiren Başkan Kurt, "Bu nedenle de Emek Mahallesi'nde daha çok iş yapmamız gerekiyor. Halk merkezlerimize, kreşlerimize, Koca Çınar Yaşam Merkezimize hepinizi bekliyoruz. Oralarda da sorunları birlikte tartışalım, birlikte konuşalım. Mahalle Muhtarımız ve Mahalle Meclisimizle birlikte mahallemize sahip çıkalım" dedi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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