Kaynak: AA

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü" ikinci gününde Çaydurt mevkisinde başladı.Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi dün ulaşılan Çaydurt mevkisinde toplandı.Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir , gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Bolu Belediyesi olmak üzere Türkiye 'nin birçok yerinden CHP ve HDP 'ye geçen belediyelerce işinden çıkartılan işçilere destek için başlatılan eylemin 50'nci gününde olduklarını hatırlattı.Özdemir, "Bugün 50. günümüz. Bolu'da ve tüm Türkiye'de işten çıkarılan işçi ve emekçi kardeşlerimizin haklı mücadelelerinde Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası olarak desteğimizin 50. günü. Dün Bolu'dan binden fazla arkadaşımızla yürüyüşe başladık. Buraya kadar geldik. Buradan şimdi 250'ye yakın arkadaşımızla yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün de hedefimiz 20 kilometre." dedi.Dün Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan 'ın da söylediği gibi yürüyüşlerinin CHP Genel Merkezine kadar devam edeceğine değinen Özdemir, şunları kaydetti: Ankara 'da CHP Genel Merkezine olan yürüyüşümüz her gün 200-250 kişiyle hem işten çıkartılan arkadaşlarımız hem de diğer arkadaşlarımızdan gelen desteklerle birlikte devam edecek. Sonuçta bu işçi ve emekçi arkadaşlarımıza yapılan kıyımlar ile sendikalara baskılar bitmediği müddetçe her zaman işçilerinin emekçilerinin yanında durduk. Durmaya da devam edeceğiz."Özdemir, ilk gün kendilerine eşlik eden vatandaşların yağmurda, çamurda ve doluda yürümeye devam ettiğine vurgu yaptı."Maalesef CHP belediyeleri bütün Türkiye'yi, işçileri, emekçileri hayal kırıklığına uğrattılar. Bu yaptıkları yanlıştan bir an önce dönmelerini kendilerinden istiyoruz." diyen Özdemir, Hak-İş ve Hizmet-İş'in mücadeleye devam edeceğini bildirdi.Özdemir'in açıklamasının ardından toplanan yaklaşık 250 kişi, dün kaldıkları yerden yürüyüşlerine yeniden başladı.Grubun, gün içinde 2 mola vererek 20 kilometre katederek, yürüyüşlerini Yeniçağa yakınlarında tamamlayacakları öğrenildi.