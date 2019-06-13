Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu
Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün üçüncü günü sona erdi.
Hizmet-İş Sendikasınca Bolu
Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüşün üçüncü gününde, Yeniçağa ilçesi girişinde başlayan yürüyüşe katılan yaklaşık 250 kişilik grup, ilçeyi geçtikten sonra Gerede
Gölü yakınlarında öğle yemeği yedi.
Yemekten sonra yürüyüşe başlayan gruptakiler, AK Parti Gerede
ilçe teşkilatı ve belediye ekipleri tarafından ilçe girişinde karşılandı.
Kent merkezinde bir çay bahçesinde mola veren gruptakiler, yaklaşık 20 kilometre yürüdükten sonra Gerede
çıkışında yürüyüşü tamamladı.
Yürüyüş, yarın Gerede çıkışından başlayacak.
Kaynak: AAGerede
, Bolu
, Güncel