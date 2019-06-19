19.06.2019 15:41
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"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek için gerçekleştirdiği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün dokuzuncu günü Kahramankazan'ın Bitik Mahallesi yakınlarında tamamlandı.

Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek için gerçekleştirdiği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün dokuzuncu günü Kahramankazan'ın Bitik Mahallesi yakınlarında tamamlandı.
Bursa'dan gelen sendika üyelerinin de katılımıyla Kahramankazan ilçesinin girişinde sabah saatlerinde başlayan yürüyüşün bugünkü bölümünde 13 kilometrelik mesafe alındı.
Yarın devam edilmek üzere Kahramankazan'ın Bitik Mahallesi yakınlarında son bulan yürüyüşün bugünkü bölümüne, Toçbir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, Öz Güven-Sen yöneticileri, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Celal Yıldız ve Halil Özdemir'in de aralarında olduğu 300 kişi katıldı.
Kaynak: AA
Bolu, Kahramankazan, Güncel

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