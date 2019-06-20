"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

Hizmet-İş Sendikası tarafındanBolu
Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ve 10. gününe giren yürüyüş,Kahramankazan
ilçesininKaradere
mevkisinde başladı.
Yürüyüşün bugünkü bölümü içinKayseri
'den gelen sendika üyelerinin de katılımı ile oluşan 200 kişilik grup, Bolu-Ankara
kara yolunun Karadere mevkisinde toplandı.
Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel BaşkanıMahmut Arslan
, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşün 10. gününde olduklarını, 22 Haziran Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne ulaşmayı planladıklarını söyledi.
CHP Genel Başkan YardımcısıVeli Ağbaba
'nın yürüyüşle ilgili açıklamalarına da değinen Arslan, "Yürüyüşümüzün dokuzuncu gününde bir ses duyduk. Bize değil ama basına bir ses. Bu yürüyüşü fark ettiklerini anladık. CHP'den biri ilk kez açıklama yaptı. Bu açıklamanın yapılmasını önemli buluyoruz. Sesimizin CHP tarafından geç de olsa duyulması önemli bir gelişme." dedi.
"Yürüyüşün tek amacı arkadaşlarımızın işe dönmesi"
Yürüyüşün karar alıcısının ve uygulayıcısının Hizmet-İş Sendikası ve işten atılan işçiler olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:
"Bu yürüyüşün tek amacı arkadaşlarımızın işe dönmesini sağlamak. Bunun dışında bizi bir kısım hedefler için yollara düşmüş gibi tanımlamaya çalışmak büyük haksızlıktır. Yürüyüşün bir yerlerden talimat alınarak yapıldığı veİstanbul Büyükşehir Belediyesi
seçimlerini manipüle etmeye yönelik his doğurduğu yönündeki ifadeler doğru değildir. Böyle değerlendirmeler bizi üzüyor."
Diyalog masasını her zaman hazır tuttuklarını dile getiren Arslan, hiçbir siyasi parti ya da kesimle husumetlerinin olmadığını vurguladı.
Oyuncu Yenilmez'den destek
Yürüyüşe destek için katılan oyuncuAhmet Yenilmez
de bir işçinin alın terinin her şeyden kıymetli olduğunu söyledi.
Mahmut Arslan ve Hak-İş'in kültür ve sanat hayatına katkılarından ötürü vefa borcu olarak yürüyüşe katıldığını belirten Yenilmez,Türkiye
'nin gündeminin haksız yere işten çıkartmalar yerineDoğu Akdeniz
'deki sondajlar olması gerektiğini dile getirdi.
Yürüyüşe KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan da katıldı.
Konuşmaların ardından, sendika üyeleri, Kahramankazan ilçesinin Karadere mevkisinden sloganlarla Ankara'ya doğru yürüyüşe başladı.