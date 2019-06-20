20.06.2019 16:02
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"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katıldı.

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katıldı.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikasının Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etmek için 10 gün önce başlattığı 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

"İşten çıkarmaları kınıyoruz"

Yürüyüş hakkında açıklamalarda bulunan Yıldız, 31 Mart seçimleri sonucunda CHP'li belediyelerin işçileri "görünen lüzum üzerine" diyerek işten çıkartmasını, baskı ve tehdit şantajlar ile sendikalarını değiştirmelerini kabul etmediklerini belirterek, "Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen üyesi arkadaşlarımızı tehdit ve şantajlar ile sendikalarını değiştiren insan hakları ve anayasal hakların tamamına aykırı bu yaklaşımları ortaya koyan CHP li belediyeleri kınıyoruz" dedi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Eğitim Bir Sen, Samsun, Memur Sen, Güncel

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