20.06.2019 16:11
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"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek için başlattığı "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün 10. günü Bolu-Ankara kara yolunun Eryaman girişinde sona erdi.

Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek için başlattığı "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün 10. günü Bolu- Ankara kara yolunun Eryaman girişinde sona erdi.
Sabah saatlerinde Kahramankazan İlçesinin Karadere mevkisinde Kayseri'den gelen sendika üyelerinin de katılımıyla başlayan yürüyüş, öğlene doğru Memur-Sen'e bağlı sendikalara üye yaklaşık bin kişinin katılımıyla devam etti.
Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü'nün de yer aldığı yürüyüşün bugünkü bölümü, yaklaşık 15 kilometrelik mesafenin katedilmesinin ardından Eryaman girişinde son buldu.
Kaynak: AA
Bolu, Güncel

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