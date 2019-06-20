Hizmet-İş Sendikasının, Bolu
Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek için başlattığı "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün 10. günü Bolu- Ankara
kara yolunun Eryaman
girişinde sona erdi.Sabah
saatlerinde Kahramankazan
İlçesinin Karadere
mevkisinde Kayseri
'den gelen sendika üyelerinin de katılımıyla başlayan yürüyüş, öğlene doğru Memur-Sen'e bağlı sendikalara üye yaklaşık bin kişinin katılımıyla devam etti.
Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan
ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
, AK Parti
Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın
ve Fehmi Küpçü
'nün de yer aldığı yürüyüşün bugünkü bölümü, yaklaşık 15 kilometrelik mesafenin katedilmesinin ardından Eryaman girişinde son buldu.