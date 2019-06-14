14.06.2019 15:41
Haberler»Güncel » Haber

"Emek ve Adalet Yürüyüşü" - BOLU

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü"ne katılanlar, cuma namazını kılıp yemek yedikten sonra yürüyüşlerine devam etti.

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü"ne katılanlar, cuma namazını kılıp yemek yedikten sonra yürüyüşlerine devam etti.
Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında İstanbul'dan gelen sendika üyelerinin de katılımıyla yaklaşık 250 kişilik grup, Gerede ilçesi çıkışından başladıkları yürüyüşlerine devam ediyor.
Yürüyüşün dördüncü gününde "Gün gelecek devran dönecek, CHP işçiye hesap verecek" şeklinde sloganlar atarak yaklaşık 12 kilometre yürüyen grup, Kazanlar köyünde mola vererek köy camisinde cuma namazını kıldı.
Namazın ardından köy çıkışındaki bir alana gelen grup, burada öğle yemeği yedikten sonra yürüyüşlerine devam etti.
Grup, yaklaşık 8 kilometre daha katettikten sonra yarın yeniden başlamak üzere yürüyüşe ara verecek. Emek ve Adalet Yürüyüşü - BOLU
Kaynak: AA
Bolu, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:08 Çarşamba'da 'YKS' provası
18:08 Motosikletli timler yaka kamerası uygulamasına geçti
18:08 Ordu'da çiftçilere hayvancılık desteği
18:08 Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk kayboldu
18:08 EDİRNE Suriyeli öğrencilerin karne heyecanı
18:08 Osmaniye'de yağış hazırlıksız yakaladı
18:08 ESKİŞEHİR Motosikletli timler yaka kamerası uygulamasına geçti