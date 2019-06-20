20.06.2019 18:44
Haberler» Güncel» Haber

'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde 10. gün

Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü 10'uncu gününde Eryaman yakınlarında günü tamamladı.

Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü 10'uncu gününde Eryaman yakınlarında günü tamamladı.

Hizmet-İş sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında AK Parti Bolu milletvekilleri ve çok sayıda sendika üyesi yürüyüşe katıldı. Yürüyüş esnasında sağanak yağmur başladı. Sendika üyeleri sağanak yağmur altında, ellerindeki pankartlarla Eryaman mevkiine kadar geldi ve günü tamamladı.

Gün sonunda konuşma yapan Hak-İş Sendika Başkanı Mahmut Arslan,"Bugün Türkiye'nin değişik yerlerinden yürüyüşümüze katıldılar. Memur -Sen çok büyük bir katılımla destek vermiş oldular. Bizi onurlandırdılar, bize inanılmaz bir motivasyon, inanılmaz bir destek sağladılar. Bolu işçilerinin yürüyüşüne AK Parti Bolu milletvekillerine ve AK Parti belediyelerinden daha çok destek bekliyoruz. Çünkü biz haksızlığa uğradık" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Sendika, Eryaman, Bolu, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:54 Buğdayda 1 buçuk milyon ton rekolte beklentisi
19:54 Başkentte kaçak tıbbi ürün operasyonu
19:53 Sele kapılan kişinin cesedi 5 kilometre uzaklıkta bulundu
19:51 Kasapoğlu, üniversite öğrencileriyle buluştu
19:51 Soylu: "Yüzde 5,4 performansa İstanbul teslim edilmez" - İSTANBUL
19:50 "Sayıştay'da işçisine hakkı olanı verdiğim için yargılanıyorum"
19:48 Elazığ'da sağanak