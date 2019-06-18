- Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi
'nin konuşmasıMısır
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılınmasıSendika üyelerinin yürüyüşe devam etmesiANKARA (AA) Hizmet-İş Sendikasının Bolu
Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nde Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.