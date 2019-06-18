18.06.2019 15:16
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"Emek ve Adalet Yürüyüşü"nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

- Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'nin konuşması Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınması Sendika üyelerinin yürüyüşe devam etmesi ANKARA (AA) Hizmet-İş Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları...

- Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'nin konuşması
Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınması
Sendika üyelerinin yürüyüşe devam etmesi
ANKARA (AA) Hizmet-İş Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nde Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Emek ve Adalet Yürüyüşü nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kaynak: AA
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