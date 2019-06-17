17.06.2019 16:52
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'Emek ve Adalet Yürüyüşü', yağmura ve doluya rağmen devam etti

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' yağmura ve doluya rağmen devam ettiHizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi Kızılcahamam şehitlik...

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' yağmura ve doluya rağmen devam etti

Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi Kızılcahamam şehitlik anıtının önünde başladı. Yağmur ve doluya rağmen yürüyüş devam etti. Seymen ekibi sendikacılara moral vermek amacıyla gösteri düzenledi. Çevre illerden destek amacıyla çok sayıda sendika üyeleri de yürüyüşe katıldı.

Bolu'daki temizlik işinden çıkarılan Gülten Mert, "Hiçbir sorun yoktu bir anda işten çıkarıldık. 11'e kadar çalıştırdılar bizi sonrada bir mesaj atıp işten çıkarıldınız dediler. Temizlik işçisiyim. Başkandan tek isteğimiz işe geri alınmak. Bayramımız zehir geçti. Evi alabilmek için kredi çektim daha ödeyemedim hep kaldı ödeyemedik. Eşim de çalışmıyor" şeklinde konuştu.

Nurşan Taylan, "İstanbul dan geldim arkadaşlara destek olmak için, yürüyüş güzel geçiyor. İnşallah işlerine geri döner. Geçen arabalardan ters bir tepki almadık" ifadelerini kullandı

Yürüyüşün en yaşlısı olan (78) Hüseyin Karaoğlu, "Yürüyüş çok iyi geçiyor, CHP'nin önüne kadar yürüyeceğim. Gerekirse genel merkezin önünde yatacağız. Çocuklarımızın hakkı için" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Sendika, Bolu, Güncel

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