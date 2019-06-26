Emekli albay 50 yaşında doktor oldu

konuşan Caner Horzum, "27 yıl kahraman ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını giydim. 2013 yılında emekli oldum. Yine aynı yıl tıp fakültesinde okumaya karar verdim. Sınava girerek SDÜ Tıp Fakültesi'ni kazandım. Bu yıl da mezunum. Gururluyum. Bundan sonra da yine insanlık için hizmet edeceğim. Mutluyum" dedi.

GENÇLERE TAVSİYELER VERDİ

Başarılı olmak için çalışmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Horzum, "Disiplinli çalışırlarsa üstesinden gelmeyecekleri hiçbir şey yok. Zamanı iyi kullanarak çalışmanın başarıyı her zaman getireceğine inanıyorum. Gençlere de bunu tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Daha önce de çeşitli bölümlerde eğitim aldığını kaydeden Horzum, "2006 yılında Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptım. 2007 yılında bitirdim. Aynı zamanda Harp Okulu'nda Makine Bölümü'nü okudum. Bununla ilgili makine mühendisliği denklik diplomam da var. Yine Harp Okulu'nda savunma bilimleri enstitüsünde sistem mühendisliği sertifika programını bitirdim" dedi.

'GENÇLİĞİN İÇİNDE OLMAK BENİ ATEŞLEDİ'

Harp Okulu'nu kazandığı yıl girdiği üniversite sınavını da kazandığını kaydeden Horzum, şöyle dedi: "O yıl tıp fakültesini de okuyabilirdim. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldım. Emekli olduktan sonra tekrar sınava girip, şimdi çok istediğim bölümden mezun oluyorum. Bu geçen 6 yıl çok keyifliydi. Keyif alacağıma inanıyordum. Farklı bir bilim dalıydı. Her gün yeni bir şeyler öğrendim. Bu beni çok motive etti. Pırıl pırıl gençliğin içinde olmak beni ateşledi. Düzenli ve disiplinli çalışmak başarıyı getirdi."

- Isparta

Kaynak: DHA