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Emekli albay başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu

Emekli albay başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu Polis emekli subayın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyorİSTANBUL - İstanbul Kadıköy'de ailesiyle birlikte yaşayan Emekli Albay Coşkun Özcan, evinde ölü bulundu.

17.10.2019 20:40
Emekli albay başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu
Polis emekli subayın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor
İSTANBUL - İstanbul Kadıköy'de ailesiyle birlikte yaşayan Emekli Albay Coşkun Özcan, evinde ölü bulundu. Polis şahsın beylik tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Lütfiye Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan 71 yaşındaki Emekli Albay Coşkun Özcan, evde ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 13 katlı binanın ikinci katındaki eve giren polis ve sağlık ekipleri incelemelerini sürdürüyor. Özcan'ın binaya ailesiyle birlikte 2 ay önce taşındığı öğrenildi.Polis emekli albayın beylik silahıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
Emekli albay başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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