Emekli Albay Dr. Suat Akgül: "Çanakkale'de İlk Kurşunu Atan Antalyalı"

Kaynak: İHA

Emekli Albay Dr. Suat Akgül, arşiv kaynaklarına göre o dönemde bin 300 civarında Antalyalının şehit olduğunu belirterek " Çanakkale'de abide çevresindeki şehitlikte bin 211 Antalyalının adı yer almaktadır" dedi.Antalya'nın Kaş ilçesinde Türk Eğitim-Sen ve Türk Diyanet Vakfı-Sen işbirliğinde '18 Mart Çanakkale Zaferi' konulu konferans düzenlendi. Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen konferansa Belediye Başkanı yardımcısı Lütfü Öztürk, Emekli Albay Dr. Suat Akgül, Türk Eğitim Sen Antalya 1 nolu şube başkanı Oğuz Öztürk, Türk Eğitim-Sen ilçe temsilcisi Ercivan Çimen, Türk Diyanet Vakfı-Sen şube başkan yardımcısı Ali Karaardıç, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, Ülkü Ocakları il başkan yardımcısı Yusuf Göncü, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansta Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.Çanakkale'de ilk kurşunu atan AntalyalıKonferansta sunum yapan Emekli Albay Dr. Suat Akgül, Çanakkale Savaşları'nı anlatarak, arşiv kaynaklarına göre o dönemde bin 300 civarında Antalyalının şehit olduğunu söyledi. Kaşlı kahraman Yusuf Ziya Erdil'in Türk-İtalyan Harbi'nde Çanakkale'de bir gemi batırdığını hatırlatan Akgül, "Çanakkale'de ilk kurşunu atan, Antalya İbradılı İbrahim'dir. 47. Alay Komutanı Binbaşı Ahmet Tevfik Bey, onun boru neferi Sarı İbrahim oğlu Mehmet Antalyalıdır. Çanakkale'de cepheden yaralı askerlerimizi getirerek tedavisini sağlayan Burhanettin Onat Antalyalıdır. 36. ve 37. Alayın tamamına yakını Antalyalıdır, çok büyük kısmı şehit olmuştur. Çanakkale Savaşları'nda bin 300 civarında Antalyalı şehit düşmüştür. Çanakkale'de abide çevresindeki şehitlikte bin 211 Antalyalının adı yer almaktadır." dedi.Kaş şehitleri anılmalıÇanakkale Şehitleri Kaş Listesinin oluşturulması gerektiğini dile getiren Akgül, "Konferans vesilesiyle tespit ettiğim 22 Çanakkale şehidi Kaşlıdır. Bu isimlerden bazıları Kaş'tan Yusuf oğlu Ahmet, Kalkan'dan İsmail oğlu Ali, Çukurbağ'dan Himmet oğlu Halil, Sarıbelen'den Hüseyin oğlu Hasan, İslamlar'dan Hüseyin oğlu Hüseyin, Kınık'tan Musa oğlu Mehmet, Çayköy'den İbrahim oğlu Mahmut, Ova'dan Mehmet oğlu Osman'dır. Bugüne kadar henüz bu liste oluşmamıştır ancak bu kahramanlarımızın Kaş'ta anılması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.Anadolu'ya Antalya'dan da giremediÇanakkale Zaferi ve Antalya konusuna da değinen Akgül, "Askeri açıdan değerlendirildiğinde 9 Ocak 1916 tarihinde Çanakkale cephesi kapanmıştır. Buradaki askerler bazı başka cephelere gitmiştir. Düşman kuvvetleri büyük oranda Antalya ve civarına gelerek yerleşmiştir. Bunların hareket merkezi Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'dır. Burada Antalya kahramanı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşları Çanakkale Savaşı'nda yer alan İngilizlerin uçak gemisi Ben My Chree'yi Akdeniz'in sularına gömmüştür. Anadolu'ya girme arzusunu Çanakkale'de başaramayıp, Antalya üzerinden deneyenler yine yapamamıştır." ifadelerini kullandı. Şehitler için dua okunmasıyla konferans sona erdi. - ANTALYA