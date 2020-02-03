Haberler » Güncel » Emekli albay Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Emekli albay Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde vefat eden emekli Levazım Albay Necmi Uygun, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

03.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:06Emekli albay Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı
'nun ilçesinde vefat eden emekli Levazım Albay Necmi Uygun, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Albay Necmi Uygun 1989 yılında Malatya 2. Levazım Şube Komutanlığı'ndan emekli oldu. Albay Uygun, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Hayatını kaybeden Uygun için askeri tören düzenlendi. Uygun'un Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildi. Asker, polis, ilçe yöneticileri, siyasetçiler ve yakınlarının katılımıyla gerçekleştirilen cenaze töreninde kılınan namazın ardından Uygun'un naaşı aile kabristanlığına defnedildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:11:05