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Emekli antrenör, 'Hırvat kadın asker'in oyununa gelmedi

ANTALYA'da emekli futbol antrenörü Hasan Demir (53), sosyal medyada 'Steeley Laca' adına açılan hesapta Libya'da görevli Hırvat asker olduğunu söyleyen kişi tarafından 85 bin dolar dolandırılmak istendi.

02.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:24
Emekli antrenör, 'Hırvat kadın asker'in oyununa gelmedi

ANTALYA'da emekli futbol antrenörü Hasan Demir (53), sosyal medyada 'Steeley Laca' adına açılan hesapta Libya 'da görevli Hırvat asker olduğunu söyleyen kişi tarafından 85 bin dolar dolandırılmak istendi. Steeley Laca'nın, banka hesap bilgilerini vererek güvenini kazanmaya çalıştığını anlatan Demir, "Parayı yatıramayacağımı söyleyince beni engelledi" dedi.

Emekli futbol antrenörü Hasan Demir, 3 ay önce sosyal paylaşım sitesinde, Libya'da askeri görevli gibi gözüken, Hırvat Steeley Laca adına açılmış hesaptaki bir fotoğrafı beğendi. Steeley Laca'nın da Hasan Demir'in fotoğrafını beğenmesiyle ikili çeviri yöntemini kullanarak, mesajlaşmaya başladı. Bir süre mesajlaşan ikiliden Steeley Laca, Libya'dan zor günler geçirdiği belirterek, Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Bunun için Hasan Demir'den görev yaptığı birliğe mail atıp izin almasını isteyen Laca, bununla ilgili mail adresi bilgileri verdi. Bunun üzerine Hasan Demir, verilen adrese mail atarak izin istedi.

'15 BİN DOLARI HESABINDAN AKTARDIM'

Hasan Demir, kendisine kısa sürede yanıt geldiğini belirterek, "Steeley Laca, izin alınması için askeri birliğe 15 bin dolar yatırılması gerektiğini söyledi. Steeley Laca'ya bu kadar param olmadığını söyledim. Bunun üzerine bana, kendi hesabında para olduğunu, hesap bilgilerini bana göndereceğini, buradan askeri birliğin hesabına 15 bin dolar yatırmamı istedi. Bana banka hesap bilgilerini gönderdi. Onun hesabına girerek, 15 bin doları söylediği hesaba yatırıp, kendisine mesaj attım. Ben bunları yaptıkça, bana mesaj atıp farklı olduğumu söylüyordu" dedi.

'85 BİN DOLAR YATIRMAMI İSTEDİ'

Bir süre sonra Steeley Laca'nın yeniden hesabına girmesini istediğini anlatan Hasan Demir, "Hesabından benim banka hesabıma 5 milyon dolar transfer etmemi istedi. Onun hesabına girdiğimde, 12 milyon dolar olduğunu gördüm. 5 milyon dolarını kendi hesabıma aktarmaya çalıştım, ancak para transfer edilemedi. Durumu ona anlatınca hesabın bloke olduğunu, çözülmesi için benden 85 bin dolar yatırmamı istedi. Bu kadar param olmadığını söyleyince, yaşamak istemediğini, orada günlerinin kötü geçtiğini, bir an önce yanıma gelmek istediğini belirterek, parayı yatırmamı söyledi" diye konuştu.

'BENİ ENGELLEDİ'

Steeley Laca'nın, banka hesap bilgilerini vererek güvenini kazanmaya çalıştığını anlatan Hasan Demir, "Parayı yatıramayacağımı söyleyince beni birkaç gün engelledi. Görüşemedik. Daha sonra yeniden irtibata geçip, rakamın 17 bin dolara indiğini, taksit yapılacağını belirtti. Ben de kendisine evimi satıp, parayı yatıracağımı söyledim. Ama sanıyorum para göndermeyeceğimi anladı ve beni engelledi" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hasan Demir, Libya, Güncel
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