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Emekli astsubay, çalıştığı gemideki kazada öldü

EMEKLİ astsubay Muharrem Çimen (65), İspanya'da 2'nci kaptan olarak görev yaptığı gemide geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

08.10.2019 16:33Emekli astsubay, çalıştığı gemideki kazada öldü
EMEKLİ astsubay Muharrem Çimen (65), İspanya'da 2'nci kaptan olarak görev yaptığı gemide geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Muharrem Çimen, astsubaylıktan emekli olduktan sonra özel şirkette gemi personeli olarak çalışmaya başladı. Çimen, bugün İspanya açıklarında, ikinci kaptan olarak görev yaptığı gemide, geçirdiği kaza nedeniyle ağır yaralandı. Çimen, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Çimen'in ölüm haberi Gölcük'te yaşayan ailesini yasa boğdu.



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Kaynak: DHA

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