Emekli astsubay muz serasında ölü bulundu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir emekli astsubay, kendisine ait muz serasında ölü bulundu.
13.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:52
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir emekli astsubay, kendisine ait muz serasında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan emekli Hava Astsubay Mehmet Gülcan (75), Anamur ilçesi Bozdoğan Mahallesi'ndeki muz serasına bakım için evden ayrıldı. Akşamın ilerleyen saatlerine kadar eve dönmeyen ve cep telefonuna yanıt vermeyen Gülcan'ı aramak için muz serasına giden yakınları, emekli astsubayın cansız bedeniyle karşılaştı.
Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine giden jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Mehmet Gülcan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. - MERSİN
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan emekli Hava Astsubay Mehmet Gülcan (75), Anamur ilçesi Bozdoğan Mahallesi'ndeki muz serasına bakım için evden ayrıldı. Akşamın ilerleyen saatlerine kadar eve dönmeyen ve cep telefonuna yanıt vermeyen Gülcan'ı aramak için muz serasına giden yakınları, emekli astsubayın cansız bedeniyle karşılaştı.
Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine giden jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Mehmet Gülcan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Haberler
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Haberler
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Haberler
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Haberler
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Haberler
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor